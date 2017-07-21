 وزارة الإعلام اليمنية ترحب بالتغطيات الإعلامية الأجنبية لإطلاع العالم على الوضع في اليمن منذ انقلاب ميليشا الحوثي وصالح على الشرعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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وزارة الإعلام اليمنية ترحب بالتغطيات الإعلامية الأجنبية لإطلاع العالم على الوضع في اليمن منذ انقلاب ميليشا الحوثي وصالح على الشرعية

وزارة الإعلام اليمنية ترحب بالتغطيات الإعلامية الأجنبية لإطلاع العالم على الوضع في اليمن منذ انقلاب ميليشا الحوثي وصالح على الشرعية
واس - عدن

أكدت الحكومة اليمنية ترحيبها بالتغطيات الإعلامية الأجنبية لإطلاع العالم على الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب اليمني منذ الانقلاب المخزي على الشرعية الذي قامت به ميليشيا الحوثي وصالح .
جاء ذلك حسب بيان لوزارة الإعلام اليمنية التي رحبت بزيارة فريق ARTE التلفزيوني الأوربي وصحيفة باري ماتش الفرنسية بمناسبة زيارتهم اليمن هذا الأسبوع لتغطية أعمال فرق الصليب الأحمر.
وسيقوم الفريقان الإعلاميان بتغطية العون الطبي الذي تقوم به منظمة الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية والإغاثية في تقديم العون الطبي وتنفيذ حملات التوعية الصحية للمواطنين.

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