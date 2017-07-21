قلق إيراني شديد إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، في فيينا إن بلاده لن تقبل بجولة جديدة من العقوبات الأمريكية المعلنة هذا الأسبوع، مضيفاً أن واشنطن لم تمتثل للاتفاق النووي الموقع في 2015.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، عن فرض عقوبات على 18 شخصاً وكياناً يشتبه بصلتهم لاتهامهم بالارتباط ببرنامج إيران للصواريخ البالستية، وغيرها من الأنشطة العسكرية.

ويشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة في اتفاق سلفه الذي يهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي في الوقت الذي يرفع فيه العقوبات، وسعى بوسائل أخرى إلى ممارسة الضغوط على طهران.

وقال عراقجي للصحفيين بعد اجتماعه مع كبار الدبلوماسيين من الأطراف الأخرى في الاتفاق، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي: “يتعين على الولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق بحسن نية وبطريقة بناءة”.

واشتكى عراقجي أن الشركات الأجنبية لم تتمكن من إبرام صفقات محتملة مربحة في إيران خشية أن تنتهك العقوبات المالية الأمريكية المتبقية.

وقال عراقجي، إن الاتحاد الأوروبي أبدى تفهماً لموقف طهران. وأضاف أن إيران ستبحث الآن خطواتها المقبلة.