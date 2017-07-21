 “الصحة“ تعلن السيطرة حريق مستشفى دار الشفاء بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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“الصحة“ تعلن السيطرة حريق مستشفى دار الشفاء بالرياض

“الصحة“ تعلن السيطرة حريق مستشفى دار الشفاء بالرياض
المناطق - الرياض - شاجع الدوسري

أعلنت مديرية  الشؤون الصحية بالرياض عن السيطرة على الحريق الذي شب اليوم الجمعة، بمستشفى دار الشفاء بالرياض، بعد إعلان حالة  الطوارئ .
وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق، وانتهاء المشكلة، بدون وقوع أي إصابات ، بين المرضى أو العاملين بالمستشفى، كما أنهت حالة  الطوارئ .
يُذكر أن المديرية كانت قد دفعت بطواقمها الطبية للمساعدة في نقل الحالات المتواجدة بمستشفى دار الشفاء إلى  مدينة الملك سعود الطبية ، لمتابعة وضعها الصحي، عقب الحريق.
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