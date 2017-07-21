أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالرياض عن السيطرة على الحريق الذي شب اليوم الجمعة، بمستشفى دار الشفاء بالرياض، بعد إعلان حالة الطوارئ .
وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق، وانتهاء المشكلة، بدون وقوع أي إصابات ، بين المرضى أو العاملين بالمستشفى، كما أنهت حالة الطوارئ .
يُذكر أن المديرية كانت قد دفعت بطواقمها الطبية للمساعدة في نقل الحالات المتواجدة بمستشفى دار الشفاء إلى مدينة الملك سعود الطبية ، لمتابعة وضعها الصحي، عقب الحريق.
“الصحة“ تعلن السيطرة حريق مستشفى دار الشفاء بالرياض
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالرياض عن السيطرة على الحريق الذي شب اليوم الجمعة، بمستشفى دار الشفاء بالرياض، بعد إعلان حالة الطوارئ .
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