“الصحة“ تعلن السيطرة حريق مستشفى دار الشفاء بالرياض

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالرياض عن السيطرة على الحريق الذي شب اليوم الجمعة، بمستشفى دار الشفاء بالرياض، بعد إعلان حالة الطوارئ .

وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق، وانتهاء المشكلة، بدون وقوع أي إصابات ، بين المرضى أو العاملين بالمستشفى، كما أنهت حالة الطوارئ .

يُذكر أن المديرية كانت قد دفعت بطواقمها الطبية للمساعدة في نقل الحالات المتواجدة بمستشفى دار الشفاء إلى مدينة الملك سعود الطبية ، لمتابعة وضعها الصحي، عقب الحريق.

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