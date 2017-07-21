 أمير نجران: الأوامر الملكية مفصلية في مواجهة التحديات وصون الأمن والاستقرار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير نجران: الأوامر الملكية مفصلية في مواجهة التحديات وصون الأمن والاستقرار شرطة الرياض تضبط وافد عربي يبيع بضائع بأقل من قيمتها السوقية “الصحة“ تعلن السيطرة حريق مستشفى دار الشفاء بالرياض قلق إيراني شديد إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة وزارة الإعلام اليمنية ترحب بالتغطيات الإعلامية الأجنبية لإطلاع العالم على الوضع في اليمن منذ انقلاب ميليشا الحوثي وصالح على الشرعية بدر العساكر يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للمكتب الخاص لسمو ولي العهد بمرتبة وزير استقالة عضو في فريق ترامب القانوني مع توسع التحقيق بقضية التدخل الروسي مهرجان صيف حائل 38 يتشكل بالبرتاليه والطبيعة الصامتة والجرافيتي وزير العدل يوجه بفتح تحقيق عاجل في محتوى مقطع فيديو لمواطنة تستغيث بخادم الحرمين الشريفين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتفاعل مع وسم “لبناني بالمعهد التقني يشتم السعودية” إحباط تسلل من اليمن قبالة جازان الحدودية استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر

أمير نجران: الأوامر الملكية مفصلية في مواجهة التحديات وصون الأمن والاستقرار

أمير نجران: الأوامر الملكية مفصلية في مواجهة التحديات وصون الأمن والاستقرار
المناطق - نجران

وصف صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الأوامر الملكية بالمفصلية في تنظيم أبرز أجهزة الدولة، والتوجه نحو الاهتمام والعناية بالتراث والثقافة.
وبيّن سموه في تصريح صحفي، أهمية الأمر الملكي الكريم بإنشاء جهاز يعنى بكل ما يتصل بأمن الدولة، لا سيما وسط التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم عموما، والمنطقة على وجه أخص، في تفشي الإرهاب، ودعم الجماعات التخريبية، ونشر الأفكار الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وقال سموه “إنه لا يخفى على أحد مدى ما يحاك ضد المملكة من مخططات وأعمال، يحاول المتربصون بنا استهداف أمننا من خلالها، واختراق لحمتنا ووحدتنا الوطنية، رغم الفشل الذريع الذي ألطم وجوههم، مقابل التفاف الشعب الكريم حول ولاة أمره، والتلاحم الحميم بين القيادة والشعب، فجاءت حكمة مولاي خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هذا الجهاز لتعزيز القدرة الأمنية لمواجهة كل هذه التحديات”.
ونوّه سموه بما حملته الأوامر الملكية الكريمة، من عناية غير مسبوقة بالمقومات السياحية والاقتصادية، من خلال تطوير المدن التاريخية، ورعاية كل ما يتعلق بالتراث والثقافة، قائلا “إن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ قد عُرف عنه حبه وشغفه بالتاريخ، وغيرته على شواهده، وحرصه على صون التراث، استشعارًا منه ـ رعاه الله ـ بمكانة هذه البلاد المباركة، وهي منبع الرسالة، ومهد النبوة، ومعقل العروبة”.
وختم سموه تصريحه بدعاء المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره، وللشعب الكريم أمانه وراحته، وأن يوفق من نالوا ثقة خادم الحرمين الشريفين وتعينوا في مناصب جديدة لخدمة الدين ثم المليك والوطن، ويعينهم على أداء الأمانة لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة ـ أيدها الله ـ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>