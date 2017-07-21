 بعد استدعائه بـ”الواتساب”.. مدير “صحة حائل” يشارك في جراحة تُنقذ مريضاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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بعد استدعائه بـ”الواتساب”.. مدير “صحة حائل” يشارك في جراحة تُنقذ مريضاً

بعد استدعائه بـ”الواتساب”.. مدير “صحة حائل” يشارك في جراحة تُنقذ مريضاً
المناطق - حائل

أجرى مدير “صحة حائل” الدكتور فواز الراشد، عملية جراحية لمريض عشريني عانى من آثار ربط المعدة التي أجرى عمليتها قبل أربع سنوات في الأردن، مؤكداً والد المريض أن تدخل “الراشد” جاء في الوقت المناسب.

و ذكر المواطن “سند الحربي”، أن ابنه عانى منذ أيام من ألم في البطن، وبإجراء الفحوصات الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة، تضاربت نتائجها بين القولون والمعدة، حتى انتهى بهم الأمر إلى أهمية إزالة ربط المعدة، في مستشفى حائل العام، وذلك بعد توصية الطبيب الباكستاني، محمد منير، في المستشفى الذي عُرف عنه التميز في عمله.
وطلب الطبيب من والد المريض، أن يتم استشارة الدكتور “الراشد” قبل إجراء العملية، وذلك لما عُرف عنه من التميز الطبي في مشاكل المعدة، وفوراً راسل الطبيب “منير” الدكتور “الراشد” على “الواتساب” عند الساعة العاشرة مساء أمس، شارحاً الحالة الراهنة للمريض والتوصية الطبية بأهمية العملية.
وفوراً تواصل “الراشد” مع الطبيب هاتفياً وناقش معه بعض المقترحات لإجراء العملية، وأثناء الإعداد لإجراء العملية فاجأ “الراشد” الطاقم الطبي على غير موعد، وبمناقشته لأشعة المريض، فوراً أمر بإجراء العملية وشارك الطاقم الطبي إجراء العملية التي استغرقت ساعتين، تكللت بالنجاح.
وقدم والد المريض شكره لـ”الراشد” و”منير” اللذِين كان لهما الفضل بعد الله في نجاة ابنه من مضاعفات نتيجة مشاكل ربط المعدة.
وعن أبرز المشاكل الصحية التي تعرض له ابنه، أشار والد المريض إلى أنه أجرى عملية ربط المعدة لابنه قبل نحو من أربع سنوات، إلا أنه لم يتابع سنوياً مع الطبيب المعالج هناك أو بأحد المستشفيات بحائل للاطمئنان على صحة ابنه حتى شعر ابنه بالألم في الأيام الماضية، ونتج عنه أهمية إزالة الربط، والتحول لعمل جراحي آخر بعد فترة سيحددها الطبيب المعالج بعد خروج ابنه من المستشفى.
وأشار والد المريض، أن مشاركة مدير صحة حائل الطاقم الطبي للعملية أثلج صدر والدة المريض، وأن مشاركته مع الدكتور المتميز “منير” الذي أجرى العملية زادهم اطمئناناً؛ حيث عُرفا “الراشد” و”منير” بالكفاءة في إجراء مثل هذه العمليات.

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