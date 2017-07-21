 الشهيد أصيب مرتين أثناء تأدية عمله .. جموع غفيرة تشيع شهيد الواجب جندي أول إبراهيم عشيري بمركز السهي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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الشهيد أصيب مرتين أثناء تأدية عمله .. جموع غفيرة تشيع شهيد الواجب جندي أول إبراهيم عشيري بمركز السهي

الشهيد أصيب مرتين أثناء تأدية عمله .. جموع غفيرة تشيع شهيد الواجب جندي أول إبراهيم عشيري بمركز السهي
المناطق - جازان

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أدى وكيل مركز السهي الأستاذ عبدالعزيز محمد الحكمي وبمشاركة العقيد ركن مبارك مساعد القحطاني من قوة جازان ، الصلاة على شهيد الواجب الجندي أول إبراهيم أحمد عشيري رحمه الله عقب صلاة عصر اليوم بجامع قرية البيسري التابعة لمركز السهي والذي استشهد دفاعا عن وطنه على الحد الجنوبي اثر إشتباكات مع المليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح على الشريط الحدودي مرخصا نفسه للدفاع عن الوطن .

وقدم الحكمي تعازي سمو أمير المنطقة محمد بن ناصر لأسرة الشهيد، سائلاً الله – تعالى – أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونقل القحطاني تعازي سمو سيدي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد و معالي رئيس هيئة الأركان العامة ومعالي قائد القوات البرية و قائد المنطقة الجنوبية وسعادة قائد قوة جازان .
وأضاف القحطاني أن الوطن يفتخر به  لما قدمه من بسالة وشجاعة ولا يوجد شيء أغلى من النفس تقدم فداء للوطن وأضاف القحطاني أن الوطن بخير دام هؤلاء الرجال يسطرون أروع الملاحم متسلحين بالحق والإيمان والعقيدة السليمة .

وقال عم الشهيد العم عبده عشيري  “ نحمد الله – سبحانه وتعالى- على قضائه وقدره؛ فنحن راضون كل الرضى؛ لأن ابننا مات بطلًا شهيدًا في ميدان الشرف والعزة والكرامة من أجل الدين والوطن و لقد سجل اسمه ضمن الأبطال الذين ضحَّوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل أمن الوطن واستقراره وحمايةً لحدود المملكة لينال الشهادة وهو يدافع عن أرض الحرمين الشريفين بكل قوة وشجاعة .

وتحدث شقيق الشهيد علي وهو أحد المرابطين على الحد الجنوبي بمدى اعتزازه وفخرة بما قدمه أخوة الشهيد من دفاعه عن أرض هذا الوطن متمنيا أن يلحق بأخيه وينال الشهادة  .
وأوضح عم الشهيد محمد وهو الاخر عسكري ومرابط في الحد الجنوبي أن الشهيد إبراهيم يبلغ من العمر 33 عاما ويسكن مع والدته بقرية البيسري التابعة لمركز السهي جنوب منطقة جازان وله من الإخوة 7 فردا من ذكور وإناث ويأتي ترتيبه الرابع . والشهيد متزوج وله طفل اسمه أحمد يبلغ من العمر سنة وتالين تبلغ من العمر ست وهي طفلة لديها إعاقة مؤكد أن البنت يوجد لديها علاج بمستشفى الأمير سلمان للتأهيل بالرياض والموافقة المبدئية موجودة باقي موافقة وزارة الصحة لتحمل تكاليف العلاج وتناشد زوجة الشهيد سمو ولي العهد بتكفل علاج ابنة الشهيد  .

وأكد شيخ قبيلة العشيري بقرية البيسري الشيخ إدريس أحمد عشيري ، أن الشهيد إبراهيم  يعد الشهيد الأول من قرية البيسري وأن الشهيد من أفضل شباب القرية خلقا وتعاونا ومحبا للخير وعرف عنه شجاعته ونحن وأفراد القبيلة نشعر بالفخر والاعتزاز بشرف الشهادة كونه أول شهيد من القبيلة وما زلنا نقدم أبنائنا فداء للوطن وهذا فخر لكل من ينتمي إلى هذه الدولة المباركة ؛ أن يموت شهيدًا وقد بذل الغالي والنفيس لحفظ الأمن وتحقيقًا لاستقرار الحدود ولصد أي عدوان. وكافة أبناء قبيلتي في خدمة الوطن.

كما تحدث زميل الشهيد حسين حمدي الذي كان بمرافقته لحظة الأصابة أن الشهيد نطق الشهادة بعد إصابته وكان الشهيد بشوشا ومبتسما دائما.
حضر الصلاة والتشييع عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمشائخ من الحد الجنوبي ومسؤولي المنطقة وزملاء الشهيد .
هذا وقد شكر أقارب وأهالي وذوي  الشهيد كل من حضر وشاركهم في تشييع ابنهم الشهيد.

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