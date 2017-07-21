البحرين تنوه بنجاح قوات الأمن في القضاء على إرهابيين مطلوبين في محافظة القطيف

نوهت مملكة البحرين بنجاح قوات الأمن في القضاء على ثلاثة من الإرهابيين المطلوبين لارتكابهم عددًا من الجرائم الإرهابية والجنائية في محافظة القطيف، مشددة على أنها تقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في محاربة المجاميع الإرهابية كافة ، وترفض بشكل تام كل ما يمس أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مملكة البحرين إذ تعرب عن تقديرها البالغ للدور المحوري الذي تقوم به المملكة في محاربة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي والتصدي لداعميه وتجفيف منابع تمويله ، وجهودها المستمرة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع ، فإنها تجدد موقفها الثابت المناهض للإرهاب ، والداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الرامية كافة لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تسعى لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وتهدد أمن العالم .