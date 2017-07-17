الكويت تدعو الحكومة اللبنانية لردع “حزب الله”

أكدت الكويت أن “ميليشيات “حزب الله” اللبناني تمثل تهديداً لأمن واستقرار البلاد، وأن علاقته بعناصر “خلية العبدلي” الإرهابية، تعد تدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي للكويت”.

وأوضحت الخارجية الكويتية في خطاب موجه إلى نظيرتها اللبنانية أن “حكم محكمة التمييز، أثبت مشاركة “حزب الله” في التخابر ودعم عناصر خلية العبدلي، بغرض القيام بأعمال إرهابية لهدم النظم الأساسية للكويت”.

وطالبت الخارجية الكويتية الحكومة اللبنانية، بممارسة مسؤولياتها تجاه تصرفات “حزب الله” غير المسؤولة، باعتباره أحد مكونات الحكومة اللبنانية القائمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف ممارساته، وإفادة الحكومة الكويتية بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن”.

وتعود قضية “خلية العبدلي” الإرهابية إلى أغسطس 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية ضبط أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي شمال العاصمة الكويت.

ووجهت للمتهمين عدة اتهامات بـ”التخابر مع إيران و”حزب الله”، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت”.

وقررت الكويت امس الخميس طرد 15 دبلوماسياً إيرانياً بعد شهر تقريباً من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية “إرهابية” بتهمة “التخابر” مع إيران، وفق مصدر حكومي.

وقال المصدر إن قراراً صدر كذلك بإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية.

وكانت محكمة التمييز في الكويت قررت في 18 يونيو السجن المؤبد لـ “العقل المدبر” لما عرف بـ “خلية العبدلي” بتهمة “التخابر” مع إيران و”حزب الله” اللبناني، وسجن 20 متهماً آخرين بين خمس و15 سنة.

وتقول الكويت إن المتهمين تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني.