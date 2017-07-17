أمير الباحة القرارات الملكية جاءت لتواكب الرؤية الوطنية الحكيمة 2030

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالقرارات الملكية وما حملته من مضامين تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني ، والتطوير المستمر لكافة أجهزة الدولة لرفع مستوى الأداء وتحقيق التنمية والاستقرار لبلادنا الحبيبة .

وأكد سموه في تصريح له بهذه المناسبة بان الدولة أيدها الله أخذت على عاتقها تعزيز الأمن والاستقرار والعمل على محاربة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره ، مشيراً سموه إلى أن تلك القرارات جاءت للارتقاء بمستوى الأمن والأمان من خلال انشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة إلى جانب الاهتمام بالتراث العريق والتاريخ الأصيل لمملكتنا الغالية .

وأضاف سمو أمير الباحة أن القرارات الملكية جاءت لتواكب الرؤية الوطنية الحكيمة 2030 ، نحو تحقيق الاستقرار ومواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق الرفعة والازدهار والتقدم لوطننا الغالي وأبنائه ، مؤكداً سموه ان حكومتنا الرشيدة وفقها الله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وضعت إنسان هذه البلاد العزيزة أولى اهتماماتها وحرصها لتحقيق الرقي والاستقرار لهذا الوطن وأبنائه ، داعياً سموه الله بان يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وازدهارها في ضَل قيادتها الحكيمة .