 أمير الباحة القرارات الملكية جاءت لتواكب الرؤية الوطنية الحكيمة 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير قطر يلقي كلاماً إنشائياً لاجديد فيه ويلعب على وتر الشعب ويلمح لطلب التفاوض الجبير : لا مجال للتفاوض مع قطر تاجراً من إحدى الدول الأفريقية يعلن اسلامه في الخرج مدير جامعة نجران : شمولية الأوامر الملكية تعزز مكانة المملكة الريادية اجتماع أعضاء الجمعية التعاونية زادكم بالطائف والإعلان عن المساهمة قريبا أمير الباحة القرارات الملكية جاءت لتواكب الرؤية الوطنية الحكيمة 2030 عدها رافداً سياحياً للمحافظة .. محافظ ميسان يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لمتحف وقرية بن هريش التراثية  الكويت تدعو الحكومة اللبنانية لردع “حزب الله” البحرين تنوه بنجاح قوات الأمن في القضاء على إرهابيين مطلوبين في محافظة القطيف صحة الطائف تشارك بفريق عمل ميداني بسوق عكاظ ماتيس : نفترض أن زعيم داعش البغدادي على قيد الحياة الشهيد أصيب مرتين أثناء تأدية عمله .. جموع غفيرة تشيع شهيد الواجب جندي أول إبراهيم عشيري بمركز السهي

أمير الباحة القرارات الملكية جاءت لتواكب الرؤية الوطنية الحكيمة 2030

أمير الباحة القرارات الملكية جاءت لتواكب الرؤية الوطنية الحكيمة 2030
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالقرارات الملكية وما حملته من مضامين تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني ، والتطوير المستمر لكافة أجهزة الدولة لرفع مستوى الأداء وتحقيق التنمية والاستقرار لبلادنا الحبيبة .
وأكد سموه في تصريح له بهذه المناسبة بان الدولة أيدها الله أخذت على عاتقها تعزيز الأمن والاستقرار والعمل على محاربة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره ، مشيراً سموه إلى أن تلك القرارات جاءت للارتقاء بمستوى الأمن والأمان من خلال انشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة إلى جانب الاهتمام بالتراث العريق والتاريخ الأصيل لمملكتنا الغالية .
وأضاف سمو أمير الباحة أن القرارات الملكية جاءت لتواكب الرؤية الوطنية الحكيمة 2030 ، نحو تحقيق الاستقرار ومواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق الرفعة والازدهار والتقدم لوطننا الغالي وأبنائه ، مؤكداً سموه ان حكومتنا الرشيدة وفقها الله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وضعت إنسان هذه البلاد العزيزة أولى اهتماماتها وحرصها لتحقيق الرقي والاستقرار لهذا الوطن وأبنائه ، داعياً سموه الله بان يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وازدهارها في ضَل قيادتها الحكيمة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>