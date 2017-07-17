اجتماع أعضاء الجمعية التعاونية زادكم بالطائف والإعلان عن المساهمة قريبا

اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية زادكم بمحافظة الطائف وقد حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله عواض الحمراني ومشرف عام مكتب زادكم بالطائف الأستاذ محمد الصائغ وعضو مجلس الإدارة خالد دحلان وعضو مجلس الإدارة عابد الزهراني وعدد من المهندسين للوقوف على موقع إنشاء مشروع ” زادكم الجمعية التعاونية الاستهلاكية ” بمحافظة الطائف والمصرحة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، حيث يتضمن المشروع متجر استهلاكي لجميع المواد الغذائية ومركز التغذية العلاجية ونادي صحي ومركز تدريب لتطوير الأداء العملي ومصنع لتصنيع وتعبئة المواد الصحية . ومن شروط المساهمة في الجمعية عدم امتلاك العضو أكثر من ‎%‎10 من رأس مال الجمعية ، الحد الأدنى من المساهمة عشرة أسهم ، يسترجع قيمة فائض الأسهم بعد نهاية جمع رأس المال . ونن مميزات المساهمين ضمان مخاطر ‎%‎90 لرأس مال أسهم الجمعية ، عائد على المعاملات الشرائية من منتجات الجمعية بنسبة حوالي ‎%‎40 ، عائد أرباح الأسهم بنسبة حوالي ‎%‎20 ، الأسهم حالياً بالقيمة الإسمية ، الأولوية في التوظيف والخدمات المقدمة بالجمعية . وسيتم الإعلان عن المساهمة قريباً .