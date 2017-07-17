 اجتماع أعضاء الجمعية التعاونية زادكم بالطائف والإعلان عن المساهمة قريبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير قطر يلقي كلاماً إنشائياً لاجديد فيه ويلعب على وتر الشعب ويلمح لطلب التفاوض الجبير : لا مجال للتفاوض مع قطر تاجراً من إحدى الدول الأفريقية يعلن اسلامه في الخرج مدير جامعة نجران : شمولية الأوامر الملكية تعزز مكانة المملكة الريادية اجتماع أعضاء الجمعية التعاونية زادكم بالطائف والإعلان عن المساهمة قريبا أمير الباحة القرارات الملكية جاءت لتواكب الرؤية الوطنية الحكيمة 2030 عدها رافداً سياحياً للمحافظة .. محافظ ميسان يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لمتحف وقرية بن هريش التراثية  الكويت تدعو الحكومة اللبنانية لردع “حزب الله” البحرين تنوه بنجاح قوات الأمن في القضاء على إرهابيين مطلوبين في محافظة القطيف صحة الطائف تشارك بفريق عمل ميداني بسوق عكاظ ماتيس : نفترض أن زعيم داعش البغدادي على قيد الحياة الشهيد أصيب مرتين أثناء تأدية عمله .. جموع غفيرة تشيع شهيد الواجب جندي أول إبراهيم عشيري بمركز السهي

اجتماع أعضاء الجمعية التعاونية زادكم بالطائف والإعلان عن المساهمة قريبا

اجتماع أعضاء الجمعية التعاونية زادكم بالطائف والإعلان عن المساهمة قريبا
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية زادكم بمحافظة الطائف وقد حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله عواض الحمراني ومشرف عام مكتب زادكم بالطائف الأستاذ محمد الصائغ وعضو مجلس الإدارة خالد دحلان وعضو مجلس الإدارة عابد الزهراني وعدد من المهندسين للوقوف على موقع إنشاء مشروع  ” زادكم الجمعية التعاونية الاستهلاكية ” بمحافظة الطائف والمصرحة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، حيث يتضمن المشروع متجر استهلاكي لجميع المواد الغذائية ومركز التغذية العلاجية ونادي صحي ومركز تدريب لتطوير الأداء العملي ومصنع لتصنيع وتعبئة المواد الصحية . ومن شروط المساهمة في الجمعية عدم امتلاك العضو أكثر من ‎%‎10 من رأس مال الجمعية ، الحد الأدنى من المساهمة عشرة أسهم ، يسترجع قيمة فائض الأسهم بعد نهاية جمع رأس المال . ونن مميزات المساهمين ضمان مخاطر ‎%‎90 لرأس مال أسهم الجمعية ، عائد على المعاملات الشرائية من منتجات الجمعية بنسبة حوالي ‎%‎40 ، عائد أرباح الأسهم بنسبة حوالي ‎%‎20 ، الأسهم حالياً بالقيمة الإسمية ، الأولوية في التوظيف والخدمات المقدمة بالجمعية .  وسيتم الإعلان عن المساهمة قريباً .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>