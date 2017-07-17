مدير جامعة نجران : شمولية الأوامر الملكية تعزز مكانة المملكة الريادية

أكد معالي مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن ابراهيم الحسن أن حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير -حفظه الله-، أمس، اتسمت بشموليتها السياسية والاقتصادية والثقافية لمواكبة النقلة التطويرية التي تعيشها البلاد في كافة الجوانب.

وقال الحسن “إن نظرة خادم الحرمين الشريفين الثاقبه وحكمته أرست قواعد الأمن والاستقرار التي ينعم بها الوطن والمواطن، وإنشاء جهاز أمن الدولة يدعم ذلك لتبقى المملكة مضرب الأمثال على مستوى العالم في مكافحة الإرهاب وقوة أمنها الداخلي”.

وأضاف مدير الجامعة أن تنوع القرارات وملامستها لكافة الجوانب التنموية تؤكد عزم وتصميم الملك سلمان على تعزيز مكانة المملكة الريادية وقيادتها للعالمين العربي والإسلامي، سائلاً المولى تبارك وتعالى، أن يحفظ المملكة في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها ونهضتها