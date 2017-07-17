تاجراً من إحدى الدول الأفريقية يعلن اسلامه في الخرج

‏اعلن رجل إسلامه من إحدى الدول الأفريقية بعد أن قضى ستة أشهر في المملكة العربية السعودية وبحضور مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج له في عدة جلسات ومقابلات قدموا من خلالها مجموعة من الكتب الدعوية و أداروا حديثاً ومناقشة معه حتى وصل لقناعة كاملة وأعلن اسلامه ونطق الشهادة و اختار (اسحاق) اسما جديداً له .

الجدير بالذكر أن اسحاق تاجراً ولديه أعماله التجارية