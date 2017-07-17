أمير قطر يلقي كلاماً إنشائياً لاجديد فيه ويلعب على وتر الشعب ويلمح لطلب التفاوض

أكدت مصادر المناطق: كلمة تميم مسجل على فترات متفاوته وفي أجزاء متعددة تم جمعها في خطاب هذا المساء

حيث يذكر أن خطاب أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني خطاب ركيك متناقض رغم اعادة التسجيل لعدة مرات وبثه بعد وقت طويل من تسجيله وتجميعه .. اشتمل على كلام إنشائي لا يرتقي إلى مستوى خطاب أمير دولة يتحدث عن أزمة مقاطعة عصفت ببلادة بشكل ملفت..

وقال أمير قطر في خطابه الذي بث اليوم الجمعة، في أول خطاب له منذ بداية الأزمة، إن الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ بداية المقاطعة ، مشيدا بموقف الشعب القطري وتضامنه مع قيادته.

وقال الشيخ تميم: “نتحدث بعقلانية لتقييم المرحلة التي نمر بها وتخطيط المستقبل الواعد الذي أثبت شعبنا أنه أهل له وبوجدانية لأننا جميعا تأثرنا بروح التضامن والتآلف والتحدي التي سادت، وخيبت آمال الذي راهنوا على عكسها، لجهل بطبيعة مجتمعنا وشعبنا”.

وأضاف: “الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ بداية الحصار، وقد وقف الشعب القطري تلقائيا وبشكل طبيعي وعفوي دفاعا عن سيادة واستقلال وطنه، لقد أصبح كل من يقيم على هذه الأرض ناطقا باسم قطر، وأشير هنا بكل اعتزاز إلى المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يتمتع به هذا الشعب، في مقابل حملة التحريض والحصار الذي تلاها”.

واعتبر أمير قطر أن “هذه الحملة والخطوات التي تلتها خططت سلفا، وأقدم مخططوها ومنفذوها على عملية اعتداء على سيادة قطر، بزرع تصريحات لم تقل، لتضليل الرأي العام ودول العالم، وبغرض تحقيق غايات محددة سلفا”.

وقال: “لم يدرك من قام بهذه الخطوات أن شعوب العالم لا تتقبل الظلم بهذه البساطة والناس لا يصدقون من لا يحترم عقولهم وثمة حدود لفاعلية الدعاية الموجهة التي لا يصدقها أصحابها أنفسهم، ولذلك فإن الدول العربية وغير العربية التي لديها رأي عام تحترمه وقفت معنا أو على الأقل لم تقف مع الحصار على الرغم من الابتزاز الذي تعرضت له”.