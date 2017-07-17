مكافحة المخدرات بالخرج تختتم معرضها التوعوي الذي حمل عنوان أنتم الأمل لبناء الوطن

إختتمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج معرضها التوعوي في اليوم الثالث على التوالي والمقام بمجمع الحديثي مول لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ( ٢٥ شوال ١٤٣٨هـ ) إلى ( ٢٧ شوال ١٤٣٨هـ ) والذي يحمل عنوان ( أنتم الأمل لبناء الوطن ) ،

حيث قدم من خلال معرضه شرحاً كافياً عن أنواع المخدرات وأضرارها على المجتمع وعلى مستقبل المدمنين ، حيث جاء في ركنها الرئيسي المقام بالمعرض تقديم تلك الشروحات عبر شاشة لمس تتيح لزوار المعرض التصفح فيها حيث كانت تحتوي على رسالة رئيسية لكل ( أب وأم ولكل زوج وزوجة وإلى كل أخ وأخت وإلى كل إبن وإبنه ) فلذات الأكباد زينة الحياة الدنيا أمانة سنسأل عنها مكررين بذلك الحذر من الوقوع في براثن المخدرات حينها لا ينفع الندم ، وإحتوت الشاشة على شروحات تفصيلية عن أنواع المخدرات ( الحشيش والهيروين والكبتاجون والشبو وإساءة إستخدام العقاقير الطبية ) وتقديم شرح مفصل لكل رب وربة أسرة عن طرق الوقاية من المخدرات والتعامل مع متعاطيها ، حيث شملت تلك الشروحات أيضاً عدة فقرات وهي ( التعريف عن كل نوع – ومسمياتها الشائعة – والعلامات الدالة على تعاطيها – وأضرارها – والأعراض الإنسحابية لها – وعرض مجموعة من قصص واقعية عن الوقوع في براثن المخدرات وأيضاً إقامت المسابقات المدعومة بالجوائز للكبار والصغار في الفعالية والتي كان عددها يفوق ( ١٠٠ جائزة ) مقدمة من شركاء النجاح بإقامة ذلك المعرض التوعوي ،

وبالإنتقال إلى القسم المشارك بالمعرض من مجمع الأمل والصحة النفسية بمحافظة الخرج والذي كان يسلط الضوء على توعية شاملة عن أضرار المخدرات وذلك عبر تجاربهم التي مروا عليها من خلال عملهم والتي رأوها في الحالات التي يتم تحويلها للمجمع لديهم وأيضاً قدم من خلال القسم الخاص بهم بالمعرض على شروحات تثقيفيه نفسيه وإجتماعية فضلاً عن تخصيص قسم فرعي لديهم لتقديم الإستشارات لمن يرغب الإستشارة في هذا الشأن وأيضاً إحتوى القسم لديهم على لفته وهي الطلب من الزوار توجيه رسالة لكل مدمن ، وبالإنتقال أيضاً إلى القسم المشارك من قبل إدارة تعليم محافظة الخرج والتي نوه القائمين على القسم بأن أبناءنا أغلى ما يكون بالوجود وسلامتهم من الوقوع في المخدرات مطلب أساسي ومهم جداً ولذلك جاءت مشاركتهم الفعالة في هذا المعرض كون الدرسة هي إحدى المواقع المهمه في تربية أجيال المستقبل فلذلك وجب مشاركتهم لتوعية المجتمع من أضرار المخدرات .

وبالانتقال إلى قسم العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج ، حيث بادرت الخدمات الطبية بقوى الأمن بتسليط الضوء على كل ما من شأنه يكون توعوياً للأبناء من أضرار المخدرات وتوزيع المنشورات التي تحذر من مهربي ومروجي المخدرات وكان القسم الخاص بهم يحمل رسائل توعويه ووقائية نفسية وإجتماعية وكان القسم يضم أيضاً على تواجد طبيبه من العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج كانت تقوم بتوعية كبار السن من مرض السكري والضغط وذلك بتقديم خدمة الفحص لهم الأمر الذي جعل قسمين من المشاركين بالمعرض التوعوي عن أضرار المخدرات بالقيام بالإتفاق على عقد شراكة مجتمعية في سبيل الإستمرار في إقامة الفعاليات الصحية التثقيفية بينهما وهما كلاً من العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج.

وبالإنتقال لقسم اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة للقوات البرية والتي كانت مشاركة بجهود جبارة رغبةً منها في إيصال الرسائل التوعوية لفئة العسكريين حيث كان القائمين بالمعرض حريصون كل الحرص في إيصال تلك الرسائل لكافة شرائح المجتمع من كبارآً وصغار ومدنيين وعسكريين ورجال ونساء.

وبالإنتقال إلى أحد الأقسام المشاركة من الجهات التجارية وهو قسم مجمع عيادات طبيبك والذي كان مشاركاً أيضاً في تقديم المنشورات والمطويات التي تحمل الرسائل التوعويه الهامة عن التعريف بالمخدرات وأضرارها الجسيمه على الفرد والمجتمع وذلك من خلال توجيه الرسالة لكل الفئات من كبار وصغار بحيث تم توزيع البروشورات التي تحمل الرسائل التوعويه والمرفق بها أيضاً الخصومات على الكشف المجاني والخصم على خدمات المجمع على الفئات العمرية الكبيرة وأيضاً توزيع كراسات التلاوين على الفئات العمريه الصغيره والتي تحمل رسومات توعويه عن أضرار المخدرات ومخاطرها .