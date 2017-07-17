“خطاب تميم” يتصدر تويتر.. ومغردون: خطاب مراوغة وإلهاء للشعب القطري

تصدر هاشتاق “#خطاب_تميم” تويتر الإمارات، مساء الجمعة، تزامناً مع إلقاء أمير قطر، تميم بن حمد، أول كلمة له منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

ولفت المغردون إلى الكلمة المتناقضة التي ألقاها أمير قطر، حيث قال إن الحياة في دولة قطر تسير بشكل طبيعي، وبعدها بدقائق أشار إلى أنه يأمل بأن ينتهي “الحصار” الذي نجم عنه “آلاماً ومعاناة”.

وغرّد المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني: “كلمة إنشائية أعدّها عزمي بشارة لتميم لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في حصة التعبير لرسب ولو طلب بثها بإذاعة صوت العرب بالخمسينيات لرفضت بثها”.

وقال أحد المغردين: “خطاب متناقض ولعل حديثه عن حجم المعاناة التي خلفتها المقاطعة ثم يعود للقول إن الحياة تسير بشكل عادي منذ بدايتها دليل واضح”.

وقال آخر: “بعد هذا الخطاب الذي ألقاه هذا التلميذ البليد لابد من دول المقاطعة التحضير لصفعة”.

وأردف أحد المغردين: “خطاب مراوغة وإلهاء الشعب القطري عن جوهر القضية باستثارة عواطفهم والتحدث إليهم وكأنهم أطفال أو معوقين ذهنياً ويؤكد أن قطر تنتحر”.

وأشار آخر إلى أن “تميم خرج مرهق ويبدو في وضع لا يحسد عليه في خطاب مفكك غير مترابط وغير مقنع حتى عندما ألقاه، يدل أن من صاغه هما الحمدين”.

وكان قال أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في أول خطاب له منذ المقاطعة، إن الدوحة جاهزة للحوار والتوصل لتسوية لكل القضايا.

وجاء خطاب أمير قطر متناغماً مع السياسة الإعلامية التي تتبعها الدوحة عبر منصاتها المختلفة وعلى رأسها قناة “الجزيرة”، ومليئاً بصيغ المظلومية، ومزاعم النأي عن دعم الإرهاب.

كما حوى الخطاب على تناقضات مختلفة، تبين عمق الأزمة التي تعاني منها الدوحة، حيث أكد في مطلع خطابه أن الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي، ليعود مرة أخرى ويقول: “آمل أن ينقضي الحصار الذي نجم عنه آلاماً ومعاناة”.

واتهم أمير قطر في خطابة الدول المقاطعة بـ “شن حملة تحريض غير مسبوقة، وحصار، ومحاولات لفرض وصاية على البلاد”.