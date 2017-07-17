ضاحي خلفان عن خطاب تميم: صمت دهراً ونطق كذباً

عقّب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان تميم، بتغريدات على حسابه في تويتر، على خطاب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وقال ضاحي خلفان “لا لوم على الدول المقاطعة أبداً بعد الخطاب الهزيل جداً لتميم”.

وتابع نائب رئيس شرطة دبي معتبراً أنه “بعد اليوم القطيعة ستكون أبدية”، مؤكداً الوقوف إلى جانب السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز في قراراتها المختلفة.

وأوضح ضاحي خلفان، أن خطاب تميم ينطبق عليه المثل العربي القائل “تمخض الجبل وأنجب فأراً”.

وعقب على الخطاب قائلاً أيضاً، “ألم أقل لكم أخشى أن يقال صمت دهراً ونطق كذباً”.

وعن عودة قطر للحضن الخليجي، أكد خلفان أنه “لا عودة للدوحة إلا بالاعتذار العلني لجميع الدول المقاطعة”.