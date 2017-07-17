الرئيس الفلسطيني يعلن وقف الاتصالات مع إسرائيل

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الجمعة، عن تجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على المستويات كافة، موجهاً النداء للفصائل وخاصة حماس لتوحيد الصف، ومطالباً الجميع بوقف المناكفات الإعلامية وتوحيد البوصلة نحو الأقصى.

وقال عباس بعد انتهاء اجتماع القيادة الذي عقد لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى إن “مدينة القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لشعبنا ودولتنا ولنا السيادة عليها وعلى مقدساتها وسنبقى نحميها ونعمل على تحريرها من الاحتلال”.

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى “عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني لوضع التصورات اللازمة والخطط لحماية مشروعنا الوطني وحماية حقنا في تقرير المصير والدولة”.

وأضاف “مستمرون في تقديم كل ما هو ممكن لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس، وسنخصص مبلغ 25 مليون دولار جديدة لتعزيز صمودهم”.

وتوجه الرئيس الفلسطيني بتحية إجلال وإكبار للمرابطين في القدس على وقفتهم الشجاعة لحماية المسجد الأقصى.