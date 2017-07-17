 مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين بعملية طعن قرب رام الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين بعملية طعن قرب رام الله

مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين بعملية طعن قرب رام الله
المناطق - وكالات

قُتل 3 مستوطنين إسرائيليين وأصيب رابع بجراح متوسطة، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني داخل مستوطنة “حلميش” المقامة على الأراضي الفلسطينية قرب مدينة رام الله، في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في موقعها الإلكترونية، أن شاباً فلسطينياً اقتحم مستوطنة حلميش، وطعن بالسكين 4 مستوطنين، ما أدى لمقتل 3 منهم على الفور، فيما أصيب الرابع بجراح متوسطة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال المنفذ، بعد إطلاق النار عليه، نافية ما تردد عن استشهاده، مؤكدة أنه شاب من مدينة رام الله يدعى عمر العبد، ويبلغ من العمر 19 عاماً.

من جهتها، أكدت وكالة “معاً” أن منفذ العملية استشهد بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه.

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