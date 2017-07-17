ضربة كبيرة لواتساب خلال الأيام المقبلة

يعاني مستخدمو “واتساب” في الصين من عدم قدرتهم على استخدام التطبيق في التواصل مع أصدقائهم “بشكل كامل”، حيث اشتكوا من مشكلة في إرسال الصورة والفيديوهات وفي بعض الأحيان الرسائل النصية.

ووفق ما ذكرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن واتساب يعاني من حجب جزئي في الصين، مشيرة إلى أن الأمر قد يكون تمهيدا لحجب كلي خلال الأيام المقبلة بحسب سكاي نيوز . وأضافت “الحجب الكلي قد يشكل ضربة كبيرة لفيسبوك الذي يسعى للتواجد بقوة في الصين”.

ولاحظ عدد كبير من مستخدمي التطبيق في الصين عدم قدرتهم على إرسال الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى مشكلة إجراء مكالمات صوتية ومرئية. ويأتي حجب واتساب “الجزئي” ضمن الحملة الكبيرة التي شنتها الصين خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما أجبرت ثلاثة مواقع كبرى على وقف بث الأفلام والمسلسلات وبعض الأغاني.

يشار إلى أن الصين تحجب موقع فيسبوك منذ عام 2009، إلى جانب تطبيقات أخرى مثل تلغرام وإنستغرام.. وتفرض الحكومة الصينية قيودا واسعة النطاق على الإنترنت وتسعى لوضع هذه السياسة في قانون.

ويقول مسؤولون إن فرض قيود على الإنترنت، بما في ذلك حجب مواقع أجنبية شعبية مثل غوغل وفيسبوك، أمر ضروري لضمان الأمن في مواجهة تهديدات متزايدة مثل الإرهاب.