مصارف قطر أمام تحديات السيولة .. نزوح للودائع بالمليارات

ربما تحتاج المصارف القطرية إلى مزيد من الأموال التي تضخها الدولة ومصادر جديدة للتمويل من خارج منطقة الخليج، نظرا لمخاطر قيام مصارف ومستثمرين بسحب مزيد من الأموال في ظل عزلتها.

ووفقا لـ”رويترز”، دفعت الأزمة مصارف من الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إلى التوقف عن إبرام صفقات جديدة مع قطر، وشهدت مصارف قطرية عديدة نزوحا للودائع.

وأظهرت بيانات نشرتها مصارف الأسبوع الماضي، أن إجمالي الودائع في أكبر خمسة مصارف قطرية ارتفع في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق مع تدخل جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، من خلال ضخ أموال جديدة.

وأكدت وكالات تصنيف ائتماني ومحللون، أن هذا الضخ لم يهدئ المخاوف بشأن السيولة لدى المصارف القطرية في الأشهر المقبلة، نظرا لاعتماد تلك المصارف الكثيف على مصادر تمويل خارجية.

وقال محمد داماك، وهو أحد كبار المديرين لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، لـ”رويترز”، “يتمثل التحدي الفوري لتلك المصارف في السيولة، إذا استمرت العقوبات لفترة أطول، فربما يتنامى قلق المستثمرين وتشهد المصارف تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج”.

وبحسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في قطر أغلبها من السعودية والإمارات ويتم سحبها في موعد الاستحقاق.