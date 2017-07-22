 شاهد.. مواطن سعودي يسقط من مرتفعات ازنجول بتركيا.. فلقى حتفه ونجت زوجته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد.. مواطن سعودي يسقط من مرتفعات ازنجول بتركيا.. فلقى حتفه ونجت زوجته

المناطق - الرياض

تسبب سقوط مواطن من على دراجة نارية من مرتفعات أوزنجول التركية، في وفاقته، فيما نجت زوجته من الحادث وتعرضت لبعض الإصابات .

ووفقا لشقيق المواطن المتوفى،من محافظة ضمد بمنطقة جازان، فإن شقيقه سعود الحازمي “٤٠ كان يقضي إجازة الصيف مع أسرته في تركيا، وقد ذهب واسرته لتركيا منذ أسبوع، وفوجئوا بحادث وفاته بعد سقوطه من على مرتفع جبلي بعد أن كان يستقل هو وزوجته دراجة نارية.

وأوضح أنه شقيقه الآخر برفقته هو وعائلته أيضا ويعمل على انهاء اجراءات عودتهم للمملكة بأسرع وقت.

وكان الحازمي قد نشر قبل وفاته بلحظات مقاطع فيديو عبر حسابه بالفيس بوك لصلاة الجمعة بمدينة أوزنجول التركية، وكذلك عدد من المقاطع والصور التوثيقية لرحلته.

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