 شاهد.. افتتاح منفذ عرعر بين السعودية والعراق قريبا بعد إغلاق دام 27 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد.. افتتاح منفذ عرعر بين السعودية والعراق قريبا بعد إغلاق دام 27 عاما

شاهد.. افتتاح منفذ عرعر بين السعودية والعراق قريبا بعد إغلاق دام 27 عاما
المناطق - الرياض

في زيارة هي الأولى لبغداد على المستويين الأمني والعسكري التقى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الركن عبد الرحمن آل بنيان بنظيره العراقي عثمان الغانمي بمقر وزارة الدفاع وجرى خلال اللقاء مناقشة فتح مركز أمني مشترك لتبادل المعلومات والتعاون في المجال الأمني لمكافحة وإعادة فتح منفذي عرعر وجميمة بعد إنهاء المتطلبات الأمنية والإدارية بين البلدين.

من جانبه قال الفريق الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي أنه تم بالقرار افتتاح منفذ عرعر بعد إكمال المتطلبات اللازمة حتى نستطيع أن نسير قوافل الحجاج العراقيين بعد إغلاق دام 27 عاما، كما تمت مناقشة افتتاح مركز تنسيق عسكري استخباراتي مشترك للتنسيق بين القوات في البلدين.

من جانبه قال الفريق الركن عبد الرحمن آل بنيان رئيس هيئة الأركان العامة السعودية أن اللقاء مع الجانب العراقي يعكس الرغبة بالعودة للتواصل بصورة مستمرة بين القوات المسلحة السعودية والعراقية ، وتوصلنا إلى توافق في الآراء.

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