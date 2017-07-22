50 جهة حكومية وخاصة تملك صكوكا وسندات مدرجة بقيمة 25 مليار ريال

بلغ عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية “تاسي” بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 4.64 مليون مستثمر، يملكون نحو 9.22 مليون محفظة استثمارية بمتوسط محفظتين لكل مستثمر، فيما بلغ عدد الملاك للصكوك والسندات المدرجة بنهاية الفترة نفسها نحو 50 مالكا، ولا يوجد بينهم أفراد (5 جهات حكومية وشبه حكومية و28 شركة و17 صندوقا)، تملك صكوكا وسندات قيمتها نحو 24.77 مليار ريال.

ووفقا لرصد نشرته “الاقتصادية” فقد تفوقت الإناث المستثمرات، من حيث نسبة النمو، على المستثمرين الذكور بنهاية النصف الأول من عام 2017، إذ نمت أعدادهن بنسبة 1.6 في المائة، أما الذكور فقد نما عددهم 1 في المائة.

ولا يزال الذكور هم المسيطرون على النسبة الكبرى من إجمالي عدد محافظ الأفراد، إذ بلغ عددهم بنهاية النصف الأول من عام 2017 نحو 3.66 مليون مستثمر، يشكلون نحو 79 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين، بينما الإناث بلغ عددهن نحو 980.1 ألف مستثمرة يشكلون نحو 21 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين الأفراد.

فيما ارتفع عدد المستثمرين الأفراد بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 1.1 في المائة، حيث كان عددهم يبلغ 4.59 مليون مستثمر بنهاية النصف الأول من عام 2016. فيما بلغ عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد في نهاية الربع الثاني من عام 2017 نحو 9.14 مليون محفظة مقارنة بـ 8.97 مليون محفظة بنهاية الفترة نفسها من عام 2016، مرتفعة بنسبة 2.7 في المائة، علما بأن العدد السابق للمحافظ الاستثمارية بنهاية الربع الثاني من 2017 لا يشمل المحافظ المغلقة.