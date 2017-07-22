 قرقاش: ضغط الأزمة على قطر يؤتي ثماره | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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قرقاش: ضغط الأزمة على قطر يؤتي ثماره

قرقاش: ضغط الأزمة على قطر يؤتي ثماره
المناطق - الرياض

ءقال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن ضغط الأزمة على قطر يؤتي ثماره. وأضاف عبر تويتر أن تعديل قانون الإرهاب القطري خطوة إيجابية للتعامل مع قائمة المطلوبين.

وكانت قطر قد تجاوبت بطريقة غير مباشرة، مع مطالب الدول المقاطعة، عبر إصدار أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مرسوماً أميرياً يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بتعريف الإرهابيين وكل ما يتعلق بهم، طالبا تنفيذه بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

تعديل القانون القطري يتضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.

كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كلٍّ من القائمتين، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

القرار القطري يأتي بعد أيام من توقيع واشنطن والدوحة اتفاقا بخصوص مكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن ستضع موظفين دائمين في مكتب الادعاء القطري خلال أيام. وتحدثوا عن اعتقال #الدوحة لبعض الأشخاص منذ توقيع الاتفاق مع واشنطن وتكثيف مراقبة آخرين.

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