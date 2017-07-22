 رئيس الفلبين ردا على دعوة ترمب: لن أزور أمريكا أبدا.. انتهاكاتكم لحقوق الإنسان عديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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رئيس الفلبين ردا على دعوة ترمب: لن أزور أمريكا أبدا.. انتهاكاتكم لحقوق الإنسان عديدة

رئيس الفلبين ردا على دعوة ترمب: لن أزور أمريكا أبدا.. انتهاكاتكم لحقوق الإنسان عديدة
المناطق - وكالات

رد رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي الجمعة على دعوة نظيره الأميركي دونالد ترمب لزيارة الولايات المتحدة مؤكداً أنه لن يتوجه أبداً إلى هذا البلد.

وصرح دوتيرتي لصحافيين: “لن أتوجه إلى أميركا لا خلال ولايتي ولا حتى بعدها”. وأضاف: “رأيت أميركا وهي سيئة. إنهم يرتكبون العديد من انتهاكات حقوق الإنسان”. وتعرض دوتيرتي نفسه لانتقادات في الخارج للحرب الدامية التي يشنها على مهربي المخدرات.

وعلى الصعيد الثنائي تدهورت العلاقات بين واشنطن ومانيلا منذ تسلم دوتيرتي الحكم قبل عام. ويصف الرئيس الفيليبيني نفسه بأنه “اشتراكي” وقد اعاد توجيه سياسته في اتجاه بكين وموسكو.

لكن الرئيس دونالد ترمب دعاه في نيسان/ابريل إلى واشنطن. ويومها لم يؤكد دوتيرتي مجيئه بحجة أن جدول أعماله مثقل بالمواعيد.

لكن هجومه على الولايات المتحدة هو أيضا رد على جلسة استماع عقدتها لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي حول حربه على مهربي المخدرات.

وخلال الجلسة، أكد السناتور الديموقراطي جيمس ماكغوفرن أنه لم يكن ينبغي أبدا دعوة رئيس الفيليبين إلى الولايات المتحدة وأنه سيكون في مقدم التظاهرات ضد حضوره في حال لبى الدعوة. ورد دوتيرتي الجمعة: “ماذا يدفع هذا الرجل إلى الاعتقاد أنني سأذهب إلى أميركا؟”.

وتربط الفيليبين علاقات ثقافية واقتصادية وثيقة بالولايات المتحدة. وبين البلدين أيضا اتفاق دفاع وتساعد القوات الأميركية منذ أعوام الفيليبين في مهمات مختلفة مرتبطة بأمن الارخبيل.

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