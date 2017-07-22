سجن سري للميليشيات في جامعة صنعاء

كشفت وثيقة “حوثية” وجود سجن سري للميليشيات الانقلابية داخل حرم جامعة صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون.

وتداول ناشطون يمنيون مذكرة موجهة من رئيس حكومة الانقلابيين، غير المعترف بها، عبدالعزيز صالح بن حبتور، إلى رئيس جامعة صنعاء المعين من قبل الحوثيين تكشف عن وجود سجن في الجامعة.

وطالب بن حبتور، بحسب المذكرة، رئيس الجامعة بإطلاق سراح نجل المحاضر أحمد عارف باعباد، الذي تم الاعتداء على شقة أسرته في السكن الجامعي وإيداعه في سجن الجامعة.

واستغرب الناشطون من المذكرة التي فضحت وجود سجن داخل الحرم الجامعي، حيث لم يطالب رئيس حكومة الانقلابيين بإغلاق السجن الموجود داخل أكبر صرح أكاديمي وعلمي في البلاد.

وكان تقرير حديث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن قد كشف عن إنشاء ميليشيات الحوثي وصالح لـ480 معتقلاً سرياً في محافظات البلاد الخاضعة لسيطرتهم، بهدف إخفاء السجناء اليمنيين الذين تم اعتقال معظمهم قسراً.

ويتعرض السجناء، بحسب التقرير، لأنواع قاسية من التعذيب تصل بعضها إلى الحرق والإعدامات الصورية في معتقلات كانت كلها منشآت مدنية.

كما أشار التقرير إلى أن الميليشيات حولت مباني حكومية وأهلية عدة إلى معتقلات، إذ حولت نحو 227 مبنىً حكومياً، و27 مؤسسة طبية، و49 جامعة، و99 مدرسة، و25 نادياً رياضياً، و47 مبنىً قضائياً، و10 منازل إلى سجون سرية.