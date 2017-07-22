 جامعة الإمام تعلن عن وظائف في مختلف المناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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جامعة الإمام تعلن عن وظائف في مختلف المناطق

جامعة الإمام تعلن عن وظائف في مختلف المناطق
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن توفر وظائف تعليمية (تعليم عام) في المعاهد العلمية في مختلف مناطق المملكة والمطلوب شغلها بمواطنين عن طريق المسابقة وفق المعاهد المحددة بعدة تخصصات.

وشملت التخصصات:

– العلوم الشرعية (المستوى الخامس)
– العلوم الشرعية (المستوى الرابع)
– اللغة العربية (المستوى الخامس)
– العلوم الاجتماعية (المستوى الرابع)
– اللغة الإنجليزية (المستوى الرابع)
– الحاسب الآلي (المستوى الرابع)
– الرياضيات (المستوى الرابع)
– العلوم (المستوى الرابع)
– التربية البدنية (المستوى الخامس)
– الإرشاد الطلابي (المستوى الرابع)

واشترطت على المتقدم:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس بنظام الانتظام الكلي.
– أن لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات.
– إفادة باجتياز اختبار كفايات المعلمين في التخصص والكلي بما لا يقل عن (50%) من المركز الوطني للقياس والتقويم.
– أن لا يكون قد مضى على اجتياز اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم أكثر من 3 سنوات.
– أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.
– اجتياز الاختبار التحريري الذي سيعقد للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط المسابقة.

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عن طريق موقع الجامعة اعتباراً من الأحد 1438/10/29هـ ولمدة (3) أيام.

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