 هذا الأمر حذّر القويز منه المتداولين قبل 3 ساعات من تعيينه رئيسا للهيئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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هذا الأمر حذّر القويز منه المتداولين قبل 3 ساعات من تعيينه رئيسا للهيئة

هذا الأمر حذّر القويز منه المتداولين قبل 3 ساعات من تعيينه رئيسا للهيئة
المناطق - الرياض

قبل 3 ساعات من تعيينه في منصبه الجديد حذر رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز من خطورة الانجراف والسعي وراء مضاعفة رأس المال التدبيلة، التي كانت لها عواقب وخيمة بضياع أموال العديد من المتداولين الباحثين عن مضاعفة رؤوس أموالهم خلال فترة وجيزة، في إشارة واضحة لمدى خطورتها في أسواق الأسهم.

وأشار القويز في تغريدته التي أطلقها على حسابه الشخصي في «تويتر»، عبر وسم #للنجاح_في_الاستثمار، أن النجاح في أسواق المال يتم عبر الاستثمار، بقوله: «اسعى لعوائد معقولة على المدى الطويل، فقليل مستمر خير من كثير منقطع».

وعن التحديات التي تواجه الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية، طالب مختصون بتعزيز الثقة في الإصلاحات الجارية بأسواق الأسهم، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في إطار رؤية 2030.

 

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