 طرح 9959 وحدة سكنية للبيع بأسعار 218 ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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طرح 9959 وحدة سكنية للبيع بأسعار 218 ألف ريال

طرح 9959 وحدة سكنية للبيع بأسعار 218 ألف ريال
المناطق - الرياض

طرح برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 9959 وحدة سكنية أمام المستفيدين في 5 مدن، هي (الخرج، وتبوك، وخميس مشيط، والدمام، ورماح»، ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، بإشراف 10 شركات تطوير عقارية، تقدم بنظام «البيع على الخارطة» وتسلم للمستفيدين في غضون 3 سنوات، بأسعار تراوح ما بين 218-275 ألف ريال للوحدة ذات الغرفتي نوم، و290-455 ألف ريال لثلاث غرف، و388-525 ألف ريال لأربع غرف، بأقساط تبدأ من 20 إلى 25 عاما، بقسط شهري يبدأ بـ730 ريالا.

ووفقا لـ”عكاظ”، راوحت مساحات الوحدات ذات الغرفتي نوم ما بين 124م2 – 138م2، والـ3 غرف نوم ما بين 167م2- 191م2، أما مساحة الـ4 غرف نوم ما بين 201م2 – 235م2.

ووزعت الوحدات على النحو التالي: الخرج 800 شقة، وتبوك 1852 شقة، وخميس مشيط 2020 شقة، والدمام 5205 شقة، ورماح 82 فيلا، خصص منها 369 شقة، للمستفيدين من الإسكان التنموي.

وبالنسبة للفلل السكنية بمحافظة رماح، فإن مساحتها تبلغ 500م2، بمسطحات بناء تقدر بـ275م2. ويصل معدلها السعري إلى 580 ألف ريال، بقسط شهري يبدأ من 1934 ريالا.

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