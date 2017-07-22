 تشكيل لجنة مكونة من كافة الجهات الحكومية لبحث احتياجات اهالي محافظة الداير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تشكيل لجنة مكونة من كافة الجهات الحكومية لبحث احتياجات اهالي محافظة الداير طرح 9959 وحدة سكنية للبيع بأسعار 218 ألف ريال هذا الأمر حذّر القويز منه المتداولين قبل 3 ساعات من تعيينه رئيسا للهيئة جامعة الإمام تعلن عن وظائف في مختلف المناطق سجن سري للميليشيات في جامعة صنعاء رئيس الفلبين ردا على دعوة ترمب: لن أزور أمريكا أبدا.. انتهاكاتكم لحقوق الإنسان عديدة CIA: ترمب يبحث تغييرات جذرية لمواجهة إيران قرقاش: ضغط الأزمة على قطر يؤتي ثماره 50 جهة حكومية وخاصة تملك صكوكا وسندات مدرجة بقيمة 25 مليار ريال شاهد.. افتتاح منفذ عرعر بين السعودية والعراق قريبا بعد إغلاق دام 27 عاما شاهد.. مواطن سعودي يسقط من مرتفعات ازنجول بتركيا.. فلقى حتفه ونجت زوجته مصارف قطر أمام تحديات السيولة .. نزوح للودائع بالمليارات

تشكيل لجنة مكونة من كافة الجهات الحكومية لبحث احتياجات اهالي محافظة الداير

تشكيل لجنة مكونة من كافة الجهات الحكومية لبحث احتياجات اهالي محافظة الداير
جازان - المناطق

أوضح مدير مكتب سمو نائب أمير جازان أ.عبدالعزيز آلِ مرعي في حسابه عبر تويتر، أنه انطلاقاً من متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان⁩ بمحافظة الداير وكافة محافظات المنطقة.
ووجه خلال شهر شعبان الماضي بإعداد تقرير متكامل عن المحافظة واحتياجاتها ومشاريعها المتعثرة ورفعها لسموه بشكل عاجل.
‏⁧‏وبين بأنه تم اعداد تقرير كامل من قبل عدد من أهالي المحافظة وبرئاسة ممثل المحافظة عضو مجلس المنطقة من الأهالي وعرض التقرير على سموه، مشيرا الى انه تم الرفع بالتوصيات من قبل سمو النائب إلى سمو أمير المنطقة بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من جميع الجهات الحكومية..  مبينا صدور توجيه سمو أمير المنطقة بتشكيل اللجنة ومباشرة اعمالها باشراف ومتابعة مباشرة من سمو نائب أمير جازان.
وأكد آل مرعي بأن اللجنة ستنهي أعمالها وتقوم برفع تقريرها النهائي فورا متضمناً الحلول الجذرية إلى سمو نائب امير جازان الأسبوع القادم. مشددا بأنه سيتم البدء بإتخاذ الاجراءت والحلول الناجعة التي تكفل معالجة اي قصور اوتدني في الخدمات ومحاسبة اي مقصر.
وفِي ختام تصريحه بين آل مرعي أن محافظة الداير وجميع محافظات المنطقة تحظى بإهتمام ورعاية ومتابعة مستمره من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>