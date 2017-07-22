تشكيل لجنة مكونة من كافة الجهات الحكومية لبحث احتياجات اهالي محافظة الداير

أوضح مدير مكتب سمو نائب أمير جازان أ.عبدالعزيز آلِ مرعي في حسابه عبر تويتر، أنه انطلاقاً من متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان⁩ بمحافظة الداير وكافة محافظات المنطقة.

ووجه خلال شهر شعبان الماضي بإعداد تقرير متكامل عن المحافظة واحتياجاتها ومشاريعها المتعثرة ورفعها لسموه بشكل عاجل.

‏⁧‏وبين بأنه تم اعداد تقرير كامل من قبل عدد من أهالي المحافظة وبرئاسة ممثل المحافظة عضو مجلس المنطقة من الأهالي وعرض التقرير على سموه، مشيرا الى انه تم الرفع بالتوصيات من قبل سمو النائب إلى سمو أمير المنطقة بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من جميع الجهات الحكومية.. مبينا صدور توجيه سمو أمير المنطقة بتشكيل اللجنة ومباشرة اعمالها باشراف ومتابعة مباشرة من سمو نائب أمير جازان.

وأكد آل مرعي بأن اللجنة ستنهي أعمالها وتقوم برفع تقريرها النهائي فورا متضمناً الحلول الجذرية إلى سمو نائب امير جازان الأسبوع القادم. مشددا بأنه سيتم البدء بإتخاذ الاجراءت والحلول الناجعة التي تكفل معالجة اي قصور اوتدني في الخدمات ومحاسبة اي مقصر.

وفِي ختام تصريحه بين آل مرعي أن محافظة الداير وجميع محافظات المنطقة تحظى بإهتمام ورعاية ومتابعة مستمره من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.