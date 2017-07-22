خبير قانوني : إيقاف بث قناة المسيرة الحوثية أمام القضاء اللبناني

أعلن الخبير القانوني المحامي طارق شندب أن عدداً من المواطنين اللبنانيين واليمنيين تقدموا بشكوى أمام القضاء اللبناني لوقف بث قناة «المسيرة» اليمنية التابعة لميليشيا الحوثي، التي تتخذ من بيروت مقراً لها بصورة غير شرعية، وطالبوا بوقف بث القناة التي تعمل على تغذية الفتنة وخلق الأكاذيب والترويج للميليشيات الإرهابية وتسيء إلى علاقات لبنان الرسمية مع دول الخليج.

وأحالت النيابة العامة التمييزية الشكوى إلى المراجع المختصة للمباشرة في التحقيق، إذ يشمل الادعاء عددا من اليمنيين المقيمين في لبنان من الذين يعملون في تلك القناة، فيما باشرت الجهات القضائية والأمنية اللبنانية إجراءات التحقيق، لاسيما أن تلك القناة تبث من داخل المناطق التابعة لسيطرة ميليشيا حزب الله الإرهابية.

وأوضح خبراء قانونيون أن هذه الإجراءات التي ستتخذها القوى الأمنية بحق القناة ذات صبغة قانونية بحتة، خصوصاً أن القناة تستهدف السيادة اللبنانية وتستخف بقوانين البلاد، في ظل رفض ميليشيا حزب الله الالتزام بالقوانين اللبنانية، والاستمرار في حماية الجماعات الإرهابية الحوثية وجعل لبنان مركزا للميليشيات الأجنبية الإرهابية، والاستمرار في خرق القوانين اللبنانية.