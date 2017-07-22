 جنرال أمريكي: إنهاء دعم جماعات مسلحة معارضة للأسد “لم يكن استرضاء للروس” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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جنرال أمريكي: إنهاء دعم جماعات مسلحة معارضة للأسد “لم يكن استرضاء للروس”

جنرال أمريكي: إنهاء دعم جماعات مسلحة معارضة للأسد “لم يكن استرضاء للروس”
المناطق - وكالات

قال قائد عسكري أمريكي كبير، إن قرار الولايات المتحدة بإنهاء برنامج المخابرات المركزية الأمريكية الخاص بتدريب جماعات مسلحة معينة تحارب الرئيس السوري بشار الأسد وإمدادها بالسلاح لم يكن تنازلاً لروسيا حليف الأسد.

وأضاف الجنرال بالجيش الأمريكي ريموند توماس قائد قيادة العمليات الخاصة أمام المنتدى الأمني السنوي في آسبن بولاية كولورادو “على الأقل فيما أعلم عن هذا البرنامج وقرار إنهائه لم يكن أبداً استرضاء للروس”.

كان مسؤول أمريكي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن هذا القرار يأتي في إطار مسعى إدارة ترامب لتحسين العلاقات مع روسيا.

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