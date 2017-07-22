خلفاً لسبايسر .. سارة ساندرز متحدثة باسم البيت الأبيض

تتولى سارة هاكابي ساندرز، التي لا تزال حتى الآن نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هذا المنصب في الإدارة الأمريكية بعد استقالة شون سبايسر منه.

وأعلن سبايسر استقالته رغم أنه سيستمر في منصبه حتى انتهاء أغسطس (آب) المقبل، بعد تعيين رجل الأعمال أنتوني سكاراموش مديراً للاتصالات، القرار الذي أعلن سبايسر رفضه له.

وبالفعل كان سكاراموش هو من أعلن أمس الجمعة في أول مؤتمر صحفي له، تعيين ساندرز متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض.

كما توجه سكاراموش بالشكر لسبايسر مثمناً العمل الذي قام به في مواجهة أسئلة المراسلين، معرباً عن تمنيه له بـ”جني مبالغ طائلة من المال” خارج الإدارة الأمريكية.

وتعاني إدارة ترامب مشكلات حقيقية مع الصحافة، فبالإضافة للمواجهات المفتوحة مع الصحافة، أثيرت انتقادات حول كيفية تعامل البيت الأبيض مع الصحافيين.

كان ترامب هدد في نهاية مايو (آيار) الماضي بعدم تقديم مؤتمرات صحفية، وهو ما لم ينفذ، رغم تراجع عدد هذه المؤتمرات بشكل ملحوظ خاصة تلك التي يقدمها المتحدثون والتي باتت تعقد دون وجود كاميرات.