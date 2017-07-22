من خلال دعم نقدي .. “العمل” تطلق مبادرة لتوفير المواصلات للمرأة العاملة

قررت وزارة العمل تخصيص مبادرة لتوفير وسيلة مواصلات للمرأة العاملة، من خلال دعم نقدي يصل في حده الأعلى إلى 1500 ريال شهرياً لمدة عام كامل.

ويشمل نقل المرأة العاملة رحلات محددة من وإلى مكان عملها، عبر طريقتين تتمثلان في النقل الفردي أو التشاركي، فيما اشترطت الوزارة أن يقتصر الدعم على العاملات اللاتي لا يزيد راتبهن على 5 آلاف ريال، وألا تتجاوز مدة اشتراكهن في التأمينات الاجتماعية 3 سنوات.

وأوضحت الوزارة، بحسب صحيفة “عكاظ”، أن الدعم يستهدف نحو 150 ألف امرأة حتى عام 2020، لافتة إلى أن الدعم سيتم عبر إجراءات؛ تبدأ بالتسجيل والتحقق من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الذي سيشارك معلومات المستفيدات مع مزودي الخدمة.