“الزكاة والدخل”: 19 حالة تهرب من “الضريبة الانتقائية” حتى الآن بإجمالي مبالغ 5.5 مليون ريال

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن حالات التهرب من الضريبة الانتقائية التي ضبطت حتى الآن بلغت 19 حالة بإجمالي مبالغ يصل إلى نحو 5.5 مليون ريال، منذ بدء تطبيقها حتى الآن.

وأوضحت الهيئة-حسبما نقلت صحيفة “الاقتصادية”- أن حالات التهرب من الضريبة الانتقائية محدودة، وأقل من 1 % مقارنة بمستوى الإفصاح والالتزام الطوعي لشركاء الضريبة.

وذكرت أن أبرز أساليب التهرب تتمثل في شراء سلع انتقائية قبل نفاذ النظام ووضعها في مستودعات بعيدة عن مقر المحل التجاري وعدم الإفصاح عن ذلك عند زيارة الفرق الميدانية، فضلا عن شراء العمالة الوافدة لهذه السلع ووضعها في مقر سكنهم.

و بدأت المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 يونيو 2017، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية، بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة فيما يطبق معدل ضريبة قدره 50% على المشروبات الغازية.