 “المحاكم السعودية” تستقبل 25.8 ألف دعوة ضد متعثرين في السداد خلال الشهرين الماضيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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“المحاكم السعودية” تستقبل 25.8 ألف دعوة ضد متعثرين في السداد خلال الشهرين الماضيين

“المحاكم السعودية” تستقبل 25.8 ألف دعوة ضد متعثرين في السداد خلال الشهرين الماضيين
المناطق - متابعات

استقبلت المحاكم السعودية خلال الشهرين الماضيين نحو 25.8 ألف دعوى حقوقية ضد متعثرين في التسديد، بمتوسط يومي يقارب 426 دعوى.

وبلغت نسبة المطالبات المالية ضد متعثرين في تسديد إيجارات عقارات تجارية وسكنية 45 %، من إجمالي عدد الدعاوى، وفقا لإحصائية عدلية، نقلتها صحيفة “الاقتصادية”.

وتصدر محاكم منطقة الرياض النسبة العليا من تلقيها قضايا ضد متعثرين في التسديد بـ 6850 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 5212 دعوى في المرتبة الثانية، تليها المنطقة الشرقية بـ3550 دعوى ثالثاً.

واستقبلت محاكم منطقة المدينة المنورة 2115 دعوى، تليها القصيم بـ1551 دعوى، ثم محاكم منطقة جازان 955 دعوى، والحدود الشمالية 521 دعوى، تليها منطقة حائل بـ410 دعاوى.

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