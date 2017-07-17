 مهرجان التمور بالدلم يختار عبدالسلام العنزي رئيس للمركز الإعلامي للمهرجان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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مهرجان التمور بالدلم يختار عبدالسلام العنزي رئيس للمركز الإعلامي للمهرجان

مهرجان التمور بالدلم يختار عبدالسلام العنزي رئيس للمركز الإعلامي للمهرجان
المناطق - الدلم - أشرف العصيمي

أعلن ‏مهرجان التمور بمحافظة الدلم عن اختيار الإعلامي عبدالسلام العنزي مسؤولا للمركز الإعلامي للمهرجان والذي سينطلق نهاية الشهر القادم .

هذا وابرمت  الشركة المسوقة للمهرجان وهي شركة رمال الغضا  ويمثلها الأستاذ يوسف الضاوي عقدا  مع الأستاذ عبدالسلام العنزي ليتولى  مسؤولية المركز الإعلامي في مهرجان التمور بمحافظة الدلم  في كل ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي من دعاية وتسويق .
‏هذا ويعتبر الأستاذ عبدالسلام من الإعلاميين المتميزين القادرين على النجاح .

جوال وصحيفة المناطق يتمنى التوفيق والنجاح لمهرجان التمور بمحافظة الدلم ويعد بالدعم الإعلامي للمهرجان من أجل تحقيق النجاح كما نتمنى التوفيق لزميل الإعلامي عبدالسلام العنزي في إدارة المركز الإعلامي لمهرجان التمور بالدلم.

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