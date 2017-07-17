 كشافة الادارة العامة للتعليم بالطائف تشارك في المخيم الكشفي بدولة المغرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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كشافة الادارة العامة للتعليم بالطائف تشارك في المخيم الكشفي بدولة المغرب

كشافة الادارة العامة للتعليم بالطائف تشارك في المخيم الكشفي بدولة المغرب
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

تشارك كشافة إدارة التعليم  بالطائف ضمن وفد كشافة وزارة التعليم المشارك في التجمع المتوسطي بدولة المغرب 2017 والذي يشارك فيه اكثر من 40 دولة والذي يحمل شعار الكشفية قيم تجمعنا..
ويمثل وفد الطائف الكشاف عبد الباسط حسن تكروني والكشاف خليل الغامدي
ويأتي هذا الترشيح من مقام الوزارة نظير تفوق كشافة الإدارة العامة للتعليم بالطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي/الكشفي في العديد من البرامج المركزية

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