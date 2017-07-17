تراجعات متزامنة لأسواق الأسهم العالمية .. اليورو يهبط بـ “الأوروبية” وجني الأرباح بـ “اليابانية”

تراجعت أسواق الأسهم العالمية، أمس، إذ سجل مؤشر الأسهم اليابانية انخفاضا وسط بيع لجني الأرباح في صناع الصلب، فيما أثرت قوة اليورو بالسلب على الأسهم الأوروبية، بينما تأثرت الأمريكية بأرباح الشركات الضعيفة.

وتفصيليا، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، حيث فشلت دفعة جديدة من نتائج الشركات في تغيير المزاج السائد منذ الجلسة السابقة وذلك في أعقاب اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي دفع اليورو إلى أعلى مستوياته في نحو عامين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي مع تأثر المصدرين سلبا بقوة اليورو. وانخفضت جميع البورصات الأوروبية الرئيسة قليلا لكن عددا من الأسهم القيادية عاود الارتفاع بفضل إعلانات النتائج.

وأعلنت فودافون، ثاني أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في العالم، عن نمو فاق التوقعات في إيرادات ربعها الأول ليزيد السهم 2.3 في المائة.

لكن فيليبس لايتينج، أكبر منتج للمصابيح في العالم، انخفض 7.6 في المائة بعد نشر نتائج الربع الثاني من العام. وانخفض سهم فاليو لصناعة مكونات السيارات 3.9 في المائة إثر تقرير النصف الأول من السنة.

وأوقد إبرام الصفقات شرارة بعض المكاسب الكبيرة أيضا، حيث قفز سهم بايسيف للمدفوعات 8.6 في المائة بعد أن تلقت عرضا من بلاكستون وسي.في.سي كابيتال بارتنرز.

وارتفع مؤشر قطاع السفر والترفيه 0.2 في المائة إثر خسائر حادة في الجلسة السابقة بفعل انخفاض أسهم لوفتهانزا الألمانية وإيزي جت البريطانية للرحلات الجوية منخفضة التكلفة.

وانتقالا إلى الأسهم اليابانية، فقد تراجع مؤشر الأسهم اليابانية “نيكي” مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح في صُناع الصلب، ما أبطل أثر المكاسب في ياسكاوا إلكتريك وآخرين من مصنعي الآلات.

وأغلق المؤشر القياسي منخفضا 0.2 في المائة عند 20099.75 نقطة، وعلى مدى الأسبوع نزل المؤشر “نيكي” 0.1 في المائة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة ليصل إلى 1629.99 نقطة.

وفيما يتعلق بالأسهم الأمريكية، فقد فتحت على انخفاض مع تأثر ثقة المستثمرين بنتائج ضعيفة لشركة جنرال إلكتريك الصناعية العملاقة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 43.69 نقطة بما يعادل 0.2 في المائة إلى 21568.09 نقطة ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.92 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 2468.53 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 9.23 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 6380.77 نقطة.