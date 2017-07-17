المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي مزاعم إفلاس مشاريع عقارية في دبي

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي ما نشرته ارابيان بيزنيس وصحف قطرية حول افلاس مشاريع عقارية في دبي.

وأكد المكتب في حسابه على تويتر” أن مجلة ارابيان بيزنيس قامت بحذف الخبر الكاذب من موقعها وكافة منصاتها الالكترونية وتبين اعتمادها على مصادر غير دقيقة في هذا التقرير”.

وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه لم يتم تصفية أية مشاريع عقارية في دبي كما ورد في التقرير وقطاع التشييد فيها يعمل وفق معطيات العرض والطلب الطبيعية.

وأضافت أنه إبان الأزمة المالية العالمية توقف العمل في بعض المشاريع العقارية وجرى استئنافها اعتباراً من العام 2012.

وأوضحت أن القوانين والتشريعات العقارية القائمة في دبي تحمي حقوق المستثمرين والمطورين دون تفرقه.

وكشفت أنه خلال الربع الاول من 2017 بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي نحو 77 مليار درهم من خلال 20 الف معاملة عقارية.