المركز السعودي للتعليم والتدريب في الأسبوع 102 يقدم المهارات الحرفية والمهنية المتميزة للسوريين في مخيم الزعتري

يستمر المركز السعودي للتعليم والتدريب والذي يندرج ضمن المحور التعليمي الذي تتبناه الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا بتقديم المهارات الحرفية والمهنية اليدوية في أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية في مباحث الرياضيات واللغة العربية والحاسوب ومحو الأمية واصلاً للأسبوع 102 وذلك ضمن مشروعي “شقيقي بالعلم نعمرها ” وبرنامج “شقيقي مستقبلك بيدك” .

وأوضحت مديرة المركز السعودي للتعليم والتدريب الاستاذه منال منصور ان المركز يطلق الدوره العاشرة على التوالي ليستفيد منها 139 طالب وطالبة من الاشقاء السوريين من مختلف الفئات العمرية ويخضعون لدورات تعليميه مكثفه في تعلم فنون الطبخ بشتى انواعه بالاضافة الى الخياطة وما يشملها من التطريزو الدرز والحبكة بحيث يمتلك المتدرب مهارة عالية في خياطة الملابس و العبايات و الدشاديش و اطقم الصلاه و المفارش بالاضافة الى الاعمال اليدوية مثل نسيج الصوف والحرير و التطريز على الايثامين و غيره لانتاج باقة من الفنون الجميلة كما يقوم المركز باعطاء دورات في استخدام الحاسب الالي و اللغة العربية بمستوياتها المختلفة من تعلم القراءه والكتابة و القواعد بالاضافة الى برنامج محو الامية واعاده تاهيل كبار السن ليصبحوا قادرين على القراءة والكتابة بالاضافة الى دورات تعليم مادة الرياضيات .

المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان اكد أن المخرجات التعليمية والتدريبية للمركز ولله الحمد اتسمت بالجوده والتميز على مستوى مخيم الزعتري والذي اهل الخريجين للحصول على فرص عمل في المنظمات والهئيات العاملة في المخيم نظراً للمهارات التي اكتسبوها من البرامج المقدمة لهم وهو ما تهدف الحملة لتحقيقة من تنمية للمهارات الحياتية للأشقاء اللاجئين السوريين وصقل مواهبهم ، وذلك من أجل تمكينهم من عيش حياة كريمة ومنتجه وتعزيز الاعتماد على النفس والتعايش المجتمعي المستدام وهي ما تحرص عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الامين و سمو وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الاغاثية السعودية – حفظهم الله – مضيفاً ان الشعب السعودي الكريم له الاثر الكبير في دعم ومساندة اشقائة من الشعب السوري العزيز من خلال التبرعات التي قدمها ويقدمها لهم على الدوام سائلاً الله العلي القدير ان لا يحرمهم الاجر وان يجزيهم خير الجزاء .