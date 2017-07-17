 دورة في مهارات الاتصال في الحوار بأدبي جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دورة في مهارات الاتصال في الحوار بأدبي جدة السعودية للكهرباء تشارك شركاء النجاح في سوق عكاظ بـ 20 فرقة هندسية وفنية لدعم الخدمة الكهربائية بالمهرجان المركز السعودي للتعليم والتدريب في الأسبوع 102 يقدم المهارات الحرفية والمهنية المتميزة للسوريين في مخيم الزعتري المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي مزاعم إفلاس مشاريع عقارية في دبي تراجعات متزامنة لأسواق الأسهم العالمية .. اليورو يهبط بـ “الأوروبية” وجني الأرباح بـ “اليابانية” صندوق النقد الدولي يتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضا كبيرا في السنوات القادمة الأرصاد : طقس معتدل مع فرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات واشنطن تدرس معاقبة فنزويلا بـ”الدولار” أمير القصيم: خادم الحرمين الشريفين يعيد تجديد مفاصل الدولة لافروف يعلن قرب انطلاق آلية العمل في الجنوب السوري الحرس الثوري: على أميركا إبعاد قواعدها ألف كيلومتر عن محيط إيران رئيس الفلبين يرفض تلبية دعوة ترمب لزيارة الولايات المتحدة

دورة في مهارات الاتصال في الحوار بأدبي جدة

دورة في مهارات الاتصال في الحوار بأدبي جدة
المناطق - جدة

يقيم النادي الادبي الثقافي بجدة ضمن برنامج جليس الثقافي مساء الاحد دورة  بعنوان تنمية مهارات الاتصال في الحوار يقدمها المدرب عبداللطيف بن زاهر الشهري بمكتبة  النادي حيث تنطلق الدورة بعدة محاور ومنها نحن والحوار و مهارة الانصات والحديث المؤثر واستراتيجيات المحاور الناجح.
في

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>