دورة في مهارات الاتصال في الحوار بأدبي جدة

يقيم النادي الادبي الثقافي بجدة ضمن برنامج جليس الثقافي مساء الاحد دورة بعنوان تنمية مهارات الاتصال في الحوار يقدمها المدرب عبداللطيف بن زاهر الشهري بمكتبة النادي حيث تنطلق الدورة بعدة محاور ومنها نحن والحوار و مهارة الانصات والحديث المؤثر واستراتيجيات المحاور الناجح.

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