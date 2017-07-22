 شاهد.. السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا 45 % من دعاوى المطالبات المالية في المحاكم “عقارية” الشرعية تسيطر على جبال المخا.. والتحالف يقصف الطريق الرابط بين الحديدة وتعز دراسة توصي باستخدام الأرز الأسمر.. قد يبعد السكري دورة في مهارات الاتصال في الحوار بأدبي جدة السعودية للكهرباء تشارك شركاء النجاح في سوق عكاظ بـ 20 فرقة هندسية وفنية لدعم الخدمة الكهربائية بالمهرجان المركز السعودي للتعليم والتدريب في الأسبوع 102 يقدم المهارات الحرفية والمهنية المتميزة للسوريين في مخيم الزعتري المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي مزاعم إفلاس مشاريع عقارية في دبي تراجعات متزامنة لأسواق الأسهم العالمية .. اليورو يهبط بـ “الأوروبية” وجني الأرباح بـ “اليابانية” صندوق النقد الدولي يتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضا كبيرا في السنوات القادمة الأرصاد : طقس معتدل مع فرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات واشنطن تدرس معاقبة فنزويلا بـ”الدولار”

شاهد.. السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا

المناطق - الرياض

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة “محمد نجيب” العسكرية بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويأتي ذلك تزامنا مع دخول مصر ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم، في القائمة التي يصدرها موقع “Global Firepower”، المتخصص في رصد قوة الجيوش حول العالم بحسب ما تعلنه كل دولة عن إمكانياتها العسكرية.

وفي إطار الاحتفال بتدشين القاعدة، شهد السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية، مجتمعين للمرة الأولى، بحضور كبار قادة القوات المسلحة ورجال الدولة في مصر وممثلي الدول العربية.

وحلت قاعدة محمد نجيب، خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993، تضم 1155 منشأة حيوية، منها 72 ميدانا متكاملا للتدريب، تشمل مجمعا لميادين التدريب التخصصي، ومجمعا لميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم الرماية، وقاعة مؤتمرات كبرى، ووحدتين سكنيتين للضباط وضباط الصف.

وتم إنشاء القاعدة لتعزيز قدرة القوات المسلحة على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية الواقعة غرب الإسكندرية وعلى الحدود الغربية، بما في ذلك محطة الضبعة النووية المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة، وحقول البترول في الصحراء الغربية، ومدينة العلمين الجديدة، وميناء مرسى الحمراء على البحر المتوسط.

يذكر أن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ترأس وفد المملكة في حفل افتتاح القاعدة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>