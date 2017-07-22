انطلاق أولى رحلات “قطار الحرمين” إلى المدينة المنورة

تعتزم وزارة النقل إطلاق أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين، الثلاثاء من محطة مشروع قطار الحرمين السريع في جدة إلى محطة مشروع القطار في المدينة المنورة، والعودة مباشرة في ذات الاتجاه.

ومن المقرر استعراض الاستعدادات الفنية والخدمات ومراحل المشروع للمشاركين خلال الرحلة التي ستضم مسؤولين ومهتمين بالحدث، وفقًا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية” عن مصادر مطلعة، السبت (22 يوليو 2017).

وتنطلق الرحلة التجريبية من محطة القطار في مدينة جدة إلى محطة مشروع قطار الحرمين في المدينة المنورة، وستكون مدتها نحو ساعة وربع؛ حيث ستنطلق الرحلة في الساعة 12 تقريبًا وتصل في الساعة الحادية والربع.

وكان قطار الحرمين اجتاز بنجاح رحلة تجريبية يوم الثلاثاء الماضي بين “مدينة الملك عبدالله” برابغ ومدينة “جدة” ولأول مرة.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين هو خط حديدي كهربائي مزدوج بطول 450 كيلومترًا لربط مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمدينة الملك عبدالله برابغ وجدة، ويقطع المسافة بينهما خلال نحو ساعتين، وصمم لخدمة 60 مليون راكب سنويًّا.