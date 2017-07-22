 حدد فكرة مشروعك السياحي في دورة تدريبية بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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حدد فكرة مشروعك السياحي في دورة تدريبية بنجران

حدد فكرة مشروعك السياحي في دورة تدريبية بنجران
المناطق - نجران

تعتزم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثله بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل ) بمنطقة نجران بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني دورة تدريبية بعنوان “حدد فكرة مشروعك السياحي ” بأحد قاعات المعهد الثانوي الصناعي مبنى التطوير والأنشطة يوم الاثنين الموافق 1 / 11 / 1438 هـ في تمام الساعة العاشرة صباحا.
وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بصناعي نجران المهندس محمد غنام ال شريف أن المعهد يستضيف مثل هذه الدورات ضمن التعاون مع الهيئة العامة للسياحة والاثار بالإضافة الى تقديم برامج التدريب التقني “أتقن” لكافة شرائح المجتمع بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل أو التي تجعله قادراً على ممارسة العمل مستقبلا .
من جهته أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح ان الدورة تهدف لتثقيف شباب المنطقة واطلاعهم على بعض أمثلة الاستثمار السياحي وحثهم على تحديد أهدافهم الإيجابية ووضع الخطط والمسارات الصحيحة وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتهديدات.
كما أشار إلى ان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بنجران تدعوا جميع الشباب الراغبين في الالتحاق بتلك الدورات بتسجيل أسمائهم في فرع الهيئة كون الدورات مستمرة طوال العام خلال فترات معينة.
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