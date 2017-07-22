 أمين نجران: الأوامر الملكية تعزز الأمن والاستقرار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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أمين نجران: الأوامر الملكية تعزز الأمن والاستقرار

المناطق - نجران

قال أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ جاءت للارتقاء بمستوى الأمن والأمان؛ وبناء مفاصل جديدة في الجانب الأمني ؛ والاهتمام بموروث المملكة العربية السعودية الحضاري والثقافي والرياضي ؛ بالإضافة الى مواكبتها للرؤية الوطنية 2030؛ وتصب في مصلحة الوطن والمواطن. مؤكدًا حرص الحكومة الرشيدة على تحقيق الرقي والاستقرار لهذا الوطن وأبنائه.
وثمن الشفق في ختام حديثه الاوامر الملكية سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وان يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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