 إقبال كبير على فعاليات مهرجان بني حسن 38 بمنطقة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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إقبال كبير على فعاليات مهرجان بني حسن 38 بمنطقة الباحة

إقبال كبير على فعاليات مهرجان بني حسن 38 بمنطقة الباحة
المناطق-الباحة

تتواصل فعاليات مهرجان صيف محافظة بني حسن ٣٨ بمنتزه الأميرمشاري بالعديد من العروض المسرحية والمسابقات للزوار والتي تقدم على مسرح الطفل والأسرة بمقر الفعاليات .
وقد لاقت هذه الفعاليات إقبالاً كبيراً من الأسر والتي حضرت لقضاء أوقات ممتعة في المنتزه والاستمتاع بالأجواء الجميلة التي تعيشها منطقة الباحة هذه الأيام .
وتضمنت الفعاليات عروضاً لألعاب حركيّة وإنشادية ومسابقات للجمهور الحاضر ، إضافة إلى ما يقدم للزوار من مأكولات وأطعمة يقوم بإعدادها الأسر المنتجة.
وفي لقاء مع أحد مرتادي المنتزه أشاد بالتنظيم الرائع للفعاليات وأبدى رغبته لزيارتها مرة أخرى لما وجده من خدمات متكاملة وعروض مسرحية وقدم خالص شكره وامتنانه للقائمين على المهرجان على ما يقدمونه لأهالي منطقة الباحة وزوارهامثمناً دور المركز الإعلامي تجاه هذه التغطية المتميزة.
من جهته دعا المركز الإعلامي لمهرجان صيف بني حسن ٣٨ بمنتزه الأمير مشاري زوار الباحة وأهاليها لزيارة المهرجان ومشاهدة الفعاليات المقدمة من عدة فرق مسرحية والمشاركة في المسابقات التي تقدم للحضور الكرام .

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