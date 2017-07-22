الإشراف الاجتماعي بالرياض ينظم رحلة لـ”30″ يتيمة إلى محافظة الطائف

نظم مكتب الاشراف الاجتماعي النسائي بالرياض رحله سياحية تثقيفية ترفيهية لـ 30 من الفتيات اليتيمات من الدور والمراكز الايوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ومن الاسر البديله .

وشملت الرحلة التي استمرت 3 أيام بتعاون ومشاركة مجتمعيه من مكتب صبايا تاور للرحلات السياحيه المعالم التاريخية والسياحية في محافظة الطائف ، إذ تم في اليوم الأول زيارة سوق البلد ومسجد العباس التاريخي ومنتزه الشفا وركوب التلفريك ثم التوجه الى مخيم خاص وتناول وجبه العشاء .

وفي اليوم الثاني زياره برج الطائف ومشاهده معالم المحافظة ، الى جانب زياره متحف قصر شبرا التاريخي ومتحف الشريف وتناول وجبه الغداء فيه ثم التوجه لزيارة بعض المساجد التاريخية التى صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل مسجد المدهون ، ثم زيارة جبل ” اتكأ “الذي اتكأ عليه الرسول عليه الصلاه والسلام . وفي اليوم الثالث تمت زياره مهرجان سوق عكاظ الذي أقيمت فعالياته الأيام الماضيه.

وقد عبرت اليتيمات عن سعادتهن الغامرة بالرحلة وأكدن انهن تعرفن على أماكن سياحية تاريخيه ، وقدمن شكرهن لعمل وتنمية الرياض ولمكتب الاشراف النسائي ، متمنين تكرار مثل هذه الرحلات لما فيها من ايجابيات عدة ترفيهية وتثقيفيه .