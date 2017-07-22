أمين نجران يلتقي رئيس المجلس البلدي ونائبه

التقى أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق في مكتبه بمبنى الأمانة رئيس المجلس البلدي في نجران علي بن قميش ونائبه مانع بن ريمان .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل انه جرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية وسبل تطويرها بالإضافة إلى عدد من المواضيع المشتركة منوهاً بالدور التكاملي بين الأمانة والمجلس.

واكد آل فاضل حرص أمين المنطقة على دراسة الاحتياجات والاهتمام بها حسب الإمكانيات المتاحة؛ وتحقيق المزيد من التقدم للعمل البلدي بما ينعكس على المصلحة العامة في المشاريع البلدية والحضارية في المنطقة.