 أمين نجران يلتقي رئيس المجلس البلدي ونائبه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خلال فعاليات اليوم العالمي للبهاق.. متخصصون: لا علاقة بين البهاق ومرض السرطان الإشراف الاجتماعي بالرياض ينظم رحلة لـ”30″ يتيمة إلى محافظة الطائف إقبال كبير على فعاليات مهرجان بني حسن 38 بمنطقة الباحة أمين نجران: الأوامر الملكية تعزز الأمن والاستقرار أمين نجران يلتقي رئيس المجلس البلدي ونائبه حدد فكرة مشروعك السياحي في دورة تدريبية بنجران انطلاق أولى رحلات “قطار الحرمين” إلى المدينة المنورة “نوكيا” تستعد لإطلاق هاتف Nokia 8 مسؤول يمني: خيارنا العمل العسكري لتحرير الحديدة شاهد.. السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا 45 % من دعاوى المطالبات المالية في المحاكم “عقارية” الشرعية تسيطر على جبال المخا.. والتحالف يقصف الطريق الرابط بين الحديدة وتعز

أمين نجران يلتقي رئيس المجلس البلدي ونائبه

أمين نجران يلتقي رئيس المجلس البلدي ونائبه
المناطق - نجران

التقى أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق في مكتبه بمبنى الأمانة رئيس المجلس البلدي في نجران علي بن قميش ونائبه مانع بن ريمان .
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل انه جرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية وسبل تطويرها بالإضافة إلى عدد من المواضيع المشتركة منوهاً بالدور التكاملي بين الأمانة والمجلس.
واكد آل فاضل حرص أمين المنطقة على دراسة الاحتياجات والاهتمام بها حسب الإمكانيات المتاحة؛ وتحقيق المزيد من التقدم للعمل البلدي بما ينعكس على المصلحة العامة في المشاريع البلدية والحضارية في المنطقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>