 ترمب يستقبل سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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ترمب يستقبل سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة

ترمب يستقبل سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة
المناطق_وكالات

استقبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في البيت الأبيض أمس الجمعة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الذي سلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لفخامة الرئيس الأمريكي وتمنياتهما بدوام التقدم والرخاء للشعب الأمريكي الصديق.

كما وصف سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية العلاقات السعودية الأمريكية بأنها علاقات تاريخية واستراتيجية، تقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة، معبراً في الوقت ذاته عن حرصه على بذل كل الجهود لزيادة أواصر الصداقة وتعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

وأعرب سموه في ختام تصريحه لوكالة الأنباء السعودية عن تمنياته بأن تسهم العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في خدمة المصالح والقضايا المشتركة بين البلدين وتجاوز التحديات التي يواجهها البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي وأن تحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

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